Скільки заробляють українці у день: цифри

Частина людей отримує менше 53 гривень у день

Велика частина українців заробляє від 53 до 260 гривень в день. Але також є сім'ї в Україні, які заробляють 52 гривні і менше. Про це повідомили в ефірі програми «Свобода слова».

Ведучий програми Савік Шустер навів дані дослідження західних фахівців.

Зокрема, там вказали доходи в гривнях за день на члена сім'ї.

Українців, які отримують менше 52 гривень за день, виявилося близько відсотка. А ось найбільше в нашій країні громадян, які отримують від 53 до 260 гривень, – їх 61%.

Ще 31% отримує за добу від 261 до 520 гривень, 6%– від 521 до 1300 гривень, і лише один відсоток заробляє від 1300 гривень за день.

Нагадаємо, в уряді вважають абсолютним рекордом зростання середньої зарплати в Україні за $500 і обіцяють лікарям її встановити на рівні $900.

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