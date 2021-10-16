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    Скільки заробляють українці у день: цифри

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    З'явилася сумна статистика заробітку українців - Скільки заробляють українці у день: цифри
    З'явилася сумна статистика заробітку українців
    Фото з відкритих джерел

    Частина людей отримує менше 53 гривень у день

    Велика частина українців заробляє від 53 до 260 гривень в день. Але також є сім'ї в Україні, які заробляють 52 гривні і менше. Про це повідомили в ефірі програми «Свобода слова».

    Ведучий програми Савік Шустер навів дані дослідження західних фахівців.

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    Зокрема, там вказали доходи в гривнях за день на члена сім'ї.

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    Українців, які отримують менше 52 гривень за день, виявилося близько відсотка. А ось найбільше в нашій країні громадян, які отримують від 53 до 260 гривень, – їх 61%.

    Ще 31% отримує за добу від 261 до 520 гривень, 6%– від 521 до 1300 гривень, і лише один відсоток заробляє від 1300 гривень за день.

    Нагадаємо, в уряді вважають абсолютним рекордом зростання середньої зарплати в Україні за $500 і обіцяють лікарям її встановити на рівні $900.

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    Теги: гроші статистика українці
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    Скільки заробляють українці у день: цифри