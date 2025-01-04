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Палата представників США обрала спікера, а Росію атакували дрони: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Палата представників США обрала спікера, а Росію атакували дрони: головне за ніч
Під час першого голосування за переобрання Майка Джонсона забракло двох голосів
фото з відкритих джерел

Республіканець Майк Джонсон переобрався з другої спроби на посаду спікера Палати представників Конгресу США

Майк Джонсон переобрався на посаду спікера Палати представників США, у Братиславі відбулись протести, а Росію атакували дрони. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 січня, щоб ви були в курсі подій:

Протест проти Фіцо у Братиславі

У Братиславі відбувся протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики.

Близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра. Серед гасел словаків: «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Ми не Росія» та «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій».

Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори. На одному боці було написано «Зрада», на іншому гасло: «Ми – Європа».

Майка Джонсона переобрано на посаду спікера Палати представників США

Республіканець Майк Джонсон переобрався з другої спроби на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

Під час першого голосування за переобрання Джонсона забракло двох голосів. Водночас Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви. Джонсон тим часом намагався домовитися з тими, хто утримується.

У результаті двоє республіканців, які спочатку голосували проти нього, все ж змінили свої голоси. Завдяки чому, Джонсон під час повторного голосування зміг отримати необхідні 218 голосів підтримки.

Атака дронів на РФ

Вночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії.

Ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння».

На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.

Мобільні оператори вимикатимуть 3G

Мобільні оператори почнуть цього року вимикати свої 3G-мережі. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

Очікується, що мобільні оператори повідомлять вас перед вимкненням 3G у вашому регіоні. Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Однак якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, скоріш за все, потрібно буде заміни пристрій на сучасніший.

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Теги: Майк Джонсон послуги смартфон протест мобільні оператори росія

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