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5 тис. грн у місяць за опалення у смарт-квартирі. Власники житла з електропаленням потрапили у пастку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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5 тис. грн у місяць за опалення у смарт-квартирі. Власники житла з електропаленням потрапили у пастку
Мешканці деяких новобудов стикаються з неможливістю сплачувати за електроенергію за тарифами, встановленими державою для побутових споживачів
фото: glavcom.ua

Експерти енергетичного сектору переконані: електроенергія дорожчатиме і далі

Будинки на електричному опаленні опинилися цього опалювального сезону перед значним викликом. Мало того, що під час відключень електроенергії житло неможливо обігріти, так ще й платіжки значно зросли через подорожчання електроенергії для побутових споживачів. Про це йдеться у статті «Главкома» «Комуналка не для бідних. Як тепер рятуватися власникам житла з електроопаленням?».

Мешканці деяких новобудов в Україні стикаються з неможливістю сплачувати за електроенергію за тарифами, встановленими державою для побутових споживачів. Через дії забудовників вони змушені платити за струм за комерційною ціною, яка значно перевищує стандартні тарифи.

Наприклад, у смарт-квартирі на 20 м² при температурі 18°C витрати електроенергії становлять близько 1000 кВт-год на місяць. При комфортних 22-24°C споживання може зрости до 1500-2000 кВт-год. За тарифом 4,32 грн/кВт-год це обходиться у 4320-8640 грн. У мешканців деяких новобудов ціна ще вища – 4,68 грн/кВт-год, оскільки обслуговуюча компанія встановила такий тариф ще до підвищення урядом ціни на електроенергію в червні 2024 року.

Як зазначає «Главком», причина проблеми полягає у тому, що забудовники часто не виконують технічних умов операторів розподілу електроенергії. Замість будівництва підстанції та необхідних мереж, які б дозволили мешканцям укладати прямі договори з постачальниками, вони відкладають ці роботи до завершення будівництва всього житлового комплексу. Це змушує мешканців оплачувати електроенергію за комерційним тарифом забудовника протягом кількох років.

Подібна ситуація створює серйозне фінансове навантаження для власників квартир у новобудовах, адже суми за електроенергію можуть подвоїтися для більших квартир, наприклад, двокімнатних. Така практика, як стверджує «Главком», вимагає посилення державного контролю та чіткого дотримання забудовниками умов підключення до електромереж.

До того ж експерти енергетичного сектору переконані: електроенергія дорожчатиме і далі. 

«Електричне опалення є найгіршим варіантом. Воно найзручніше, але є найдорожчим. Зараз електроенергія істотно дешевша для побутових споживачів, ніж мала б, бо за неї дві третини вартості фактично доплачують «Енергоатом», «Укргідроенерго» і так далі. В якийсь момент, коли в нас електроенергія перестане бути шаровою, ці люди не зможуть сплачувати свої рахунки. І цей момент наближається семимильними кроками», – зазначив у коментарі «Главкому» виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

Треба зазначити, що у мешканців будинків на електроопаленні є можливість отримувати пільговий тариф. Як його отримати читайте у статті «Главкома» «Комуналка не для бідних. Як тепер рятуватися власникам житла з електроопаленням?».

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Теги: квартира тарифи гроші українці Україна енергетика електроенергія комуналка

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