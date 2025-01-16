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Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці»
Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі
фото: glavcom.ua

Раніше проти наміру «Укрзалізниці» підвищити тарифи на вантажні перевезення виступила Європейська бізнес асоціація

Американська торгівельна палата (ACC) закликала Кабінет міністрів не допустити підвищення державних регульованих тарифів на залізничні вантажні перевезення. Про це йдеться в офіційному повідомленні.

«Компанії-члени Американської торгівельної палати в Україні (Палата) не підтримують підвищення державних регульованих тарифів на залізничні вантажні перевезення на 37%, затверджене Наглядовою радою «Укрзалізниці», тому що це рішення може призвести до зупинки стратегічних підприємств, зокрема компаній гірничо-металургійного комплексу», – сказано у повідомленні.

Також в АСС закликали уряд врахувати, що одночасно з підвищенням тарифів на перевезення вантажів, АТ «Укрзалізниця» також збільшує вартість робіт і послуг, пов’язаних із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами (контейнерами). Таке рішення створить значний тиск на економіку України, а додаткові витрати на логістику для бізнесу перевищать 1,4 млрд грн на рік, що суттєво знизить конкурентоспроможність української продукції та обмежить можливості для виходу на експортні ринки.

«Зниження обсягів промислового виробництва негативно позначиться і на самому АТ «Укрзалізниця», оскільки єдиним джерелом його доходів є вантажовідправники, які через надмірне тарифне навантаження будуть змушені скоротити обсяги перевезень. Тому компанії-члени Палати закликають Уряд України не допустити підвищення державних регульованих тарифів та чергового зростання вартості залізничних вантажних перевезень», – резюмується у повідомленні АСС.

Раніше проти наміру «Укрзалізниці» підвищити тарифи на вантажні перевезення виступила Європейська бізнес асоціація: там нагадали, що до цього «УЗ» підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, а зернових – на 65%. І через це компанія втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт.

Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.

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Теги: Україна перевезення бізнес Укрзалізниця вугілля Кабмін тарифи

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