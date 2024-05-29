За ексзаступника Єрмака внесли заставу 10 млн грн

Згідно з ухвалою ВАКС про запобіжний захід, на Смирнова також було покладено низку процесуальних обов’язків

За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесли 10 млн гривень застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис та джерело в правоохоронних органах.

Згідно з ухвалою ВАКС про запобіжний захід, на Смирнова також було покладено низку процесуальних обов’язків:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

віддати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, 28 травня, Вищий антикорупційний суд у вівторок обрав колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн.

22 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Як зазначають журналісти, Андрій Смирнов отримав підозру щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 березня підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів, брат ексзаступника очільника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.