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«Резерв+» показує статус розшуку: Міноборони пояснило, що з цим робити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Резерв+» показує статус розшуку: Міноборони пояснило, що з цим робити
Військовозобов'язаний може потрапити в розшук, якщо він порушив правила військового обліку
фото: glavcom.ua

Військовозобов'язаний може потрапити в розшук помилково

У застосунку «Резерв+» деякі військовозобов'язані отримали статус «у розшуку». Для розв’язання проблеми необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це повідомило Міністерство оборони України в коментарі у коментарі rbc.ua.

Військовозобов'язаний може потрапити в розшук, якщо він порушив правила військового обліку, пояснили в Міноборони. Таким порушенням може бути те, що:

  • громадянин не став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років;
  • громадянка з медичною чи фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;
  • громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього назад у необхідні терміни;
  • громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього після 18 травня;
  • громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це в ТЦК;
  • громадянин не з'явився по повістці в ТЦК у зазначену дату без поважних причин.
  • громадянин, який отримав направлення на проходження ВЛК, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з'явився до ТЦК;
  • громадянин не з'явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

Також у відомстві уточнили, що статус «у розшуку» військовозобов'язаним можуть надати й помилково. Щоб вирішити цю проблему, Міноборони радить військовозобов'язаним звернутися до ТЦК.

Нагадаємо, що під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко

Як повідомлялося, станом на 27 травня через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Міноборони України зазначило, що лідерами серед країн, у яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

До слова, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

Читайте також: Скільки українців зняли з безпідставного розшуку у «Резерв+»: Міноборони назвало цифру
Теги: мобілізація військовозобов'язаний війна розшук

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