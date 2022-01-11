США дадуть Афганістану ще $308 млн допомоги через гуманітарну кризу

Афганістан наближається до гуманітарної кризи після захоплення влади «Талібаном» майже п’ять місяців тому

Нові надходження збільшать гуманітарну допомогу США для Афганістану до понад $780 млн

Сполучені Штати Америки нададуть Афганістану додаткові $308 млн допомоги через загострення гуманітарної кризи в країні. Про це повідомляє ABC News.

Білий дім оголосив про плани надати додаткову гуманітарну допомогу Афганістану в розмірі $308 млн, оскільки країна наближається до гуманітарної кризи після захоплення влади «Талібаном» майже п’ять місяців тому.

Прессекретарка Білого дому Емілі Хорн заявила 11 січня, що нова допомога від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) буде надходити через незалежні гуманітарні організації та використовуватиметься для надання житла, допомоги під час зимівлі, харчової та медичної допомоги, води та засобів гігієни.

Нові надходження збільшать гуманітарну допомогу США для Афганістану до понад $780 млн. За даними ООН, 22% з 38 млн жителів країни перебувають на межі голодування, а ще 36% стикаються з гострою нестачею продуктів.

До слова, нещодавно таліби заарештували відомого професора за відкриту критику влади. Ще на днях таліби ліквідували виборчу комісію.

Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

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