Таліби ліквідували виборчу комісію

«Талібан» вважає, що Афганістану більше не потрібні виборчі комісії

«Талібан» також розпустив два міністерства

В Афганістані радикальний ісламістський рух «Талібан» розпустив Незалежну виборчу комісію та Незалежну комісію з виборчих скарг. Про це заявив речник уряду ісламістів Білал Карімі, пише «Німецька хвиля».

«Потреби у тому, щоб ці комісії існували і діяли, нема. Якщо ми коли-небудь відчуємо потребу, Ісламський емірат відродить ці комісії», – зазначив він.

Незалежна виборча комісія, створена у 2006 році, займалася адмініструванням та наглядом за всіма видами виборів у країні, зокрема президентськими. Колишній очільник комісії Аурангзеб заявив, що розпуск матиме величезні наслідки.

«Проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, оскільки не буде виборів», – зауважив ексголова комісії.

Цього тижня «Талібан» також розпустив два урядові департаменти: міністерство миру та міністерство парламентських справ.

Нагадаємо, таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу,

Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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