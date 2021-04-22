США попередили про різке зростання цін

До середини 2022 року рівень інфляції в США може досягти 3-4 відсотків річних

Одна з причин високої інфляції полягає в надмірному попиті з боку споживачів

Глава інвестиційної компанії Independent Strategy Девід Рош в інтерв'ю CNBC попередив про швидке різке зростанні цін в США.

За словами фінансиста, до середини 2022 року рівень інфляції в США може досягти 3-4 відсотків річних - при цільовому показники Федеральної резервної системи (ФРС) в два відсотки.

«А це повністю несумісне з, скажімо, прибутковістю 10-річних облігацій США на рівні 1,6 відсотка. Ця прибутковість може легко подвоїтися, і коли це станеться, ви прийдете до критичної точки, яку випробують ринки», - зазначив Рош.

Одна з причин високої інфляції, за його словами, полягає в надмірному попиті з боку споживачів – за рахунок накопичених за час пандемії коронавірусу заощаджень і виділених субсидій з боку уряду. Останній анонсований президентом Джо Байденом пакет допомоги економіці передбачає виділення домогосподарствам в цілому 300 мільйонів доларів.

Небезпека занадто високої інфляції полягає в зниженні купівельної спроможності населення, а також в подорожчанні запозичень для держави і бізнесу (оскільки інвестори згодні вкладатися лише на умовах, що покривають зростання цін).

При цьому ФРС, як і більшість інших центробанків, прагне підтримувати інфляцію на певному рівні для забезпечення стабільного економічного зростання.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні в березні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з березнем 2020 року, прискорилася до 8,5%. Інфляція в країні помітно прискорилася.

Як повідомлялося, фахівці розповіли, на чому українці економлять під час локдауну.

До слова, українські мережі АЗС минулого тижня скорегували ціни бензину та дизельного пального. Так, порівняно з попереднім торговим днем (14 квітня, прим.), їхня середня вартість зросла на 1 коп./літр. Окрім того, на 1 коп./літр подорожчав й автогаз.