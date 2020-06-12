США скасували частину мит на китайські товари



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Винятки будуть діяти до осені

Винятки ввели на більш ніж 30 категорій товарів на загальну суму $300 млрд

Офіційний Вашингтон скасував введені нещодавно мита більш ніж на 30 найменувань з переліку продукції, що імпортується з Китаю.

Йдеться про виключення на $300 млрд, повідомляється в офіційному повідомленні, розміщеному в четвер, 11 червня, в електронній базі Федерального реєстру США.

«Цей документ повідомляє про рішення представника США на торгових переговорах схвалити деякі запити на виключення. Представник США на торгових переговорах буде продовжувати періодично приймати рішення щодо запитів», - наголошується в тексті.

Винятки, які будуть діяти до 1 вересня 2020 року, зокрема, стосуються таких товарів, як певні види друкованих книг китайською мовою, рукавички, дроти, рибальські гачки, деякі різновиди літієво-іонних акумуляторів. В цілому в списку більше 30 категорій.

Нагадаємо, у вересні 2018 року США ввели мита на китайську продукцію. Незабаром американський уряд почав приймати заявки від компаній на включення деяких найменувань китайських товарів в список виключень.

У червні цього року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі, вироблені в Європейському Союзі, і на деякі китайські товари, якщо торговельні партнери не знизять свої мита на американського лобстера.