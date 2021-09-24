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    «Поки не пізно»: США закликали Іран до переговорів

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    Вашингтон вважає, що&nbsp;повернення до&nbsp;ядерної угоди 2015 року більше не&nbsp;має сенсу - «Поки не пізно»: США закликали Іран до переговорів

    Вашингтон вважає, що повернення до ядерної угоди 2015 року більше не має сенсу

    Фото з відкритих джерел

    США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди

    США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується». Про це повідомляє АВС News.

    Вашингтон вважає, що повернення до ядерної угоди 2015 року більше не має сенсу.

    «У нас ще немає угоди з Іраном про повернення до переговорів у Відні. Ми готові повернутися до Відня і продовжити переговори. Питання в тому, чи готовий Іран зробити це», – сказав Блінкен.

    Блінкен зазначив, що якщо переговори не відновляться, то США в якийсь момент вирішать, що Іран більше не зацікавлений в перевагах, пропонованих угодою.

    «Можливість повернутися до взаємного дотримання не є нескінченною. І проблема прямо зараз полягає в тому, що з кожним днем, оскільки Іран продовжує вживати дії, які не відповідають угоді. У якийсь момент у майбутньому ми дійдемо до точки, коли просто повернемося до взаємного дотримання спільного плану дій не принесе нам ніяких вигод», – сказав Блінкен.

    Нагадаємо, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.

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    Теги: США Ізраїль Іран Вашингтон
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    «Поки не пізно»: США закликали Іран до переговорів