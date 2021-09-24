«Поки не пізно»: США закликали Іран до переговорів

Вашингтон вважає, що повернення до ядерної угоди 2015 року більше не має сенсу

США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди

США закликали Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, «терпіння в США закінчується». Про це повідомляє АВС News.

Вашингтон вважає, що повернення до ядерної угоди 2015 року більше не має сенсу.

«У нас ще немає угоди з Іраном про повернення до переговорів у Відні. Ми готові повернутися до Відня і продовжити переговори. Питання в тому, чи готовий Іран зробити це», – сказав Блінкен.

Блінкен зазначив, що якщо переговори не відновляться, то США в якийсь момент вирішать, що Іран більше не зацікавлений в перевагах, пропонованих угодою.

«Можливість повернутися до взаємного дотримання не є нескінченною. І проблема прямо зараз полягає в тому, що з кожним днем, оскільки Іран продовжує вживати дії, які не відповідають угоді. У якийсь момент у майбутньому ми дійдемо до точки, коли просто повернемося до взаємного дотримання спільного плану дій не принесе нам ніяких вигод», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, в Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього.

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