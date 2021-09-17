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    Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці – Міноборони Ізраїлю

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    Якщо Іран зробить це, у регіоні може початися гонка ядерних озброєнь - Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці – Міноборони Ізраїлю
    Якщо Іран зробить це, у регіоні може початися гонка ядерних озброєнь
    Фото з відкритих джерел

    Дипломатичні зусилля не завадять ядерному прогресу

    В Ізраїлі вважають, що Іран зможе створити ядерну бомбу у найближчі місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу та наростити потенціал для цього. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц про це повідомив в інтерв'ю журналу Foreign Policy.

    Міністр заявив, що дипломатичні зусилля не завадять ядерному прогресу Ірану.

    «Іран має побоюватися, що США та їхні партнери налаштовані серйозно. Зараз необхідно діяти за допомогою санкцій та політичного тиску з боку США, Росії, Китаю і Європи», – наголоси він.

    Він впевнений, що Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці. Крім цього, він зауважив, що в регіоні можуть початися перегони ядерних озброєнь, якщо Іран досягне своєї мети.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран пішов на поступки щодо ядерної програми. Влада країни дозволить Міжнародному агентству з атомної енергії обслуговувати камери спостереження на своїх ядерних об'єктах.

    Як відомо, з 22 травня поточного року Іран позбавив агентство доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

    Додамо, новий президент Ірану Ібрахім Раїсі в ході офіційної церемонії інавгурації пообіцяв, що Іран не буде намагатися створювати ядерну зброю та підкреслив, що іранська ядерна програма є мирною.

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    Теги: міністр Ізраїль Іран Міноборони президент влада
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    Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці – Міноборони Ізраїлю