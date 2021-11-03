На територію Польщі з Білорусі вторглися невстановлені особи зі зброєю

МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент на кордоні

Тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь у Польщі Алєксандра Чесновського вчора, 2 листопада, викликали до Міністерства закордонних справ, – повідомили у польському МЗС.

Розмова стосувалася вторгнення на територію Польщі з Білорусі в ніч з 1 на 2 листопада невстановлених людей у формі, озброєних вогнепальною зброєю, пише Польське радіо.

Білоруського дипломата прийняв заступник міністра Пйотр Вавжик. Заступник міністра повідомив, що надішле ноту протесту до МЗС Білорусі та закликав білоруську сторону негайно пояснити інцидент.

Пйотр Вавжик також висловив рішучий протест проти порушення польського державного кордону, підкресливши, що дії білоруської влади останніми тижнями демонструють дедалі більше ознак навмисної ескалації.

Заступник глави польської дипломатії підкреслив, що такі дії є неприйнятними і Польща на них не погоджується. Польський дипломат наголосив, що Польща налаштована захищати свої власні кордони та кордони Європейського Союзу.

Пйотр Вавжик заявив, що «разом з усією спільнотою демократичних держав євроатлантичного співтовариства» Польща буде послідовно протистояти організованій Мінськом нелегальній міграції.

Згідно з повідомленням речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, інцидент стався вчора, 2 листопада, приблизно о 1:45. Польські солдати помітили тоді на своїй території трьох людей у формі з довгою зброєю. «Після спроби польського патруля встановити контакт, невідомі перезарядили зброю, а потім поїхали в бік Білорусі», – повідомляє Станіслав Жарин.

Kolejna prowokacja! We wtorek w nocy (2 listopada o godz. 1:45) polscy żołnierze zauważyli na terytorium RP trzy umundurowane osoby, z bronią długą.



Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol, nieznane osoby przeładowały broń, a potem oddaliły się w kierunku Białorusi. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 3, 2021



Нагадаємо, Державний секретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон звинуватив родичів Олександра Лукашенка у торгівлі людьми. Він вважає, що вони цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів з країнами Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців

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