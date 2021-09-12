Іран погодився відновити доступ іноземних інспекторів до своїх ядерних об'єктів

З 22 травня поточного року Іран позбавив доступу до об'єктів

Інспекторам дозволено обслуговувати ідентифіковане обладнання

Іран погодився відновити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та надати інспекторам доступ до камер на своїх ядерних об'єктах. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За підсумками зустрічі гендиректора агентства Рафаеля Гроссі та глави організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ), віце-президента країни Мохаммада Есламі було оголошено, що Іран та МАГАТЕ відновлюють співпрацю, а інспекторам знову нададуть доступ до камер спостереження на іранських ядерних об'єктах.

«Інспекторам дозволено обслуговувати ідентифіковане обладнання та замінювати носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ і ОАЕІ. Спосіб і терміни узгоджуватимуться сторонами», – йдеться у заяві.

Як відомо, з 22 травня поточного року Іран позбавив агентство доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

У 2015 році Іран і країни «шістки» – п'ять постійних членів Радбезу ООН і Німеччина – уклали ядерну угоду – спільний всеосяжний план дій по іранській ядерній угоді, згідно з яким республіка повинна допускати на свої ядерні об'єкти інспекторів в обмін на покрокове зняття санкцій.

У 2018 році колишній президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов зі спільного плану дій і відновив дію антиіранських санкцій, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди.

Нагадаємо, 11 квітня, сталася аварія на заводі із збагачення урану в Ісламській Республіці Іран. Саме підприємство розташоване в пустелі, в провінції Ісфахан. За попередніми даними, аварія пов’язана з електричними мережами.