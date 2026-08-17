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Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України
Кількість ювелірних компаній в Україні зросла попри війну
фото: minfin.com.ua

Серед 19 чинних компаній із російськими бенефіціарами лише одна показала виторг за останні два роки

В Україні продовжують працювати 19 ювелірних компаній, серед бенефіціарів яких зазначені громадяни Російської Федерації. Загалом іноземні власники є у 180 компаніях галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Опендатабота».

Станом на кінець липня в Україні працюють 7865 ювелірних бізнесів – виробників, продавців, а також майстрів із ремонту прикрас та годинників. З них 6583 працюють як фізичні особи-підприємці, ще 1282 – як компанії. Таким чином, на ФОПів припадає 84% ювелірного бізнесу країни.

Серед 1282 ювелірних компаній 180 мають бенефіціарів, які є громадянами інших держав. Найчастіше серед іноземних власників зустрічаються громадяни Ізраїлю – вони зазначені бенефіціарами 22 компаній.

Ще 20 компаній мають бенефіціарів із Туреччини, а 19 – із Російської Федерації. Також серед власників українських ювелірних компаній є громадяни Грузії, США та Узбекистану. При цьому одна компанія може одночасно мати кількох бенефіціарів із різних держав.

Водночас серед 19 чинних ювелірних компаній із російськими бенефіціарами лише одна показала виторг протягом останніх двох років. Йдеться про Білоцерківський ювелірний завод, який задекларував дохід у розмірі 10,9 тис. грн за 2023 рік.

Загалом серед ювелірних компаній з іноземними бенефіціарами фінансову звітність за 2025 рік подали 32 бізнеси. Зокрема, звітність подали 11 компаній із власниками-громадянами Ізраїлю, п'ять компаній із бенефіціарами зі США та чотири – зі Швейцарії. Ще по два бізнеси пов'язані з бенефіціарами з Туреччини та Китаю.

Загалом повноцінно оцінити фінансові результати ювелірного бізнесу за минулий рік наразі неможливо. Фінансову звітність подали лише 358 із 1282 компаній.

Серед тих, хто оприлюднив свої показники, найбільший дохід отримала компанія «Злата Істейт» – 1,26 млрд грн. Компанія «Ресурс+» отримала 1,02 млрд грн, а «Вайс Кінг» – 955,4 млн грн.

До п'ятірки за доходами також потрапили офіційний дистриб'ютор Pandora в Україні – компанія «Амадео» з показником 830,4 млн грн та «Опті Голд» із доходом 620,4 млн грн. Сукупно ці п'ять компаній отримали понад 4,68 млрд грн доходу.

Водночас кількість ювелірних компаній в Україні зростає вже п'ять років поспіль, зокрема після початку повномасштабної війни. Лише протягом минулого року їх з'явилося на 54 більше, ніж припинило роботу.

Інша тенденція спостерігається серед ФОПів. У 2021–2022 роках підприємців, які припинили діяльність, було на 498 більше, ніж тих, хто її розпочав. У 2023 році ринок повернувся до зростання, а у 2024 році зафіксував рекордний приріст – 611 підприємців. Проте вже у 2025 році закриттів знову стало на 169 більше, ніж реєстрацій.

Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України фото 1
фото: «Опендатабот»

Найбільше продавців і виробників прикрас зосереджено у Києві – 1365. У Запорізькій області працюють 679 таких бізнесів, у Київській – 585, Харківській – 548, а Дніпропетровській – 484.

Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України фото 2
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, станом на липень 2026 року 146 479 фізичних осіб-підприємців в Україні залишалися зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях. Найбільше таких ФОПів зареєстровано на Донеччині – 66 116. На Луганщині їх налічується 49 517, у Запорізькій області – 18 041, а на Херсонщині – 12 805.

Найбільша частка таких підприємців зафіксована на Луганщині, де 96% усіх активних ФОПів мають реєстрацію на тимчасово окупованій території. На Донеччині цей показник становить 72%, на Херсонщині – 43%, а в Запорізькій області – 28%.

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Теги: ФОП Україна росіяни

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