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Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
GMK Center прогнозує скорочення виробництва у гірничодобувному секторі на 35% порівняно з рівнем першої половини 2026 року
фото: depositphotos.com

Якщо морська торгівля не відновиться швидко, більшість металургійних підприємств зупиниться, а експорт впаде вдвічі – GMK

Блокада чорноморських портів та зростання вартості альтернативної логістики створили критичну ситуацію для українського гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Без швидкого відновлення морського експорту більшість гірничодобувних підприємств може зупинитися, а втрати експорту металопродукції можуть перевищити 50% від поточних обсягів. Про це пише у своїй аналітиці GMK Center.

Після масштабних атак РФ на портову інфраструктуру та цивільні судна з 22 липня фактично зупинилося судноплавство в портах Великої Одеси. Одночасно з 1 серпня «Укрзалізниця» підвищила вантажні тарифи на 30% та обмежила приймання вантажів до низки припортових станцій Одещини.

Це вже позначилося на експорті. У липні експорт залізної руди скоротився на 37,6% у річному вимірі – до 1,87 млн тонн, чавуну – на 67%, до 51,5 тис. тонн, напівфабрикатів – на 23,6%, до 107,7 тис. тонн.

Через неможливість вивезення продукції частково або повністю зупинилися Південний ГЗК та Ferrexpo. Інгулецький ГЗК перебуває у простої тривалий час.

Альтернативні маршрути не здатні повністю замінити чорноморські порти. Дунайські порти можуть перевалювати до 2,5-3 млн тонн на місяць проти близько 6 млн тонн у портах Великої Одеси. При цьому їхня робота ускладнюється обстрілами та обмілінням Дунаю.

Західні залізничні переходи також мають обмежену пропускну здатність. Реальний обсяг перевезень становить близько 2-2,6 млн тонн на місяць, а додаткові витрати на залізничну логістику можуть сягати $30-60 за тонну.

Для окремих напрямків переорієнтація експорту робить поставки економічно недоцільними. Зокрема, доставка окатків до Гданська коштуватиме $50-60 за тонну.

За оцінками ОП «Укрметалургпром», втрати експорту металопродукції можуть перевищити 50%. Водночас GMK Center прогнозує скорочення виробництва у гірничодобувному секторі на 35% порівняно з рівнем першої половини 2026 року, якщо морський експорт не буде відновлений у короткостроковій перспективі.

За оцінкою GMK Center, закриття морського коридору може коштувати українській металургії $150-200 млн збитків на місяць лише через скорочення експорту. Загалом кожен день зупинки морських портів може коштувати економіці близько $70 млн недоотриманої виручки.

Президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков називає ситуацію «ідеальним штормом», оскільки одночасно діють високі ціни на електроенергію, нові квоти ЄС, підвищення тарифів «Укрзалізниці» та блокада морського експорту.

Він наголошує, що уникнути негативного сценарію можна лише за умови оперативних і скоординованих дій уряду та міжнародних партнерів, насамперед ЄС.

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Теги: тарифи експорт торгівля блокування металургія

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