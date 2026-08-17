Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт
Український газовидобуток може отримати додатковий ресурс завдяки контрольованому експорту газу
фото: depositphotos.com

12 серпня газ на Українській енергетичній біржі коштував близько $480 за тисячу кубометрів, тоді як на європейському хабі TTF – близько $739

Українські газовидобувні компанії зацікавлені у можливості продавати обмежену частину газу за кордон через значно вищі європейські ціни. Додаткова виручка може стати ресурсом для буріння нових свердловин, геологорозвідки та закупівлі обладнання, необхідного для відновлення галузі. Про це заявив генеральний директор консалтингової компанії «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський.

За наведеними у матеріалі Liga даними, станом на 12 серпня газ на Українській енергетичній біржі коштував близько $480 за тисячу кубометрів, тоді як на європейському хабі TTF – близько $739. Різниця між ринками наближається до $300 за тисячу кубометрів.

«Безумовно, компанії хотіли б продати газ за європейськими цінами», – зазначив Уніговський.

Водночас про необмежене відкриття експорту не йдеться. Урядова модель, яка обговорювалася, передбачала можливість продавати за кордон лише обмежену частину власного видобутку – до 15%, із загальними лімітами та можливістю припинити експорт у разі ризиків для енергетичної безпеки.

За словами Уніговського, додаткове фінансування галузі потрібне не лише через бажання компаній отримувати вищу ціну. Значну частину їхніх бюджетів сьогодні забирають ремонти пошкоджених об'єктів і закупівля резервного обладнання, тоді як для подальшого розвитку необхідні кошти на нові свердловини та геологорозвідку.

Він додав, що приватний сектор при цьому досі не повернувся до довоєнних обсягів. Якщо у 2021 році приватні компанії видобули близько 5 млрд кубометрів газу, нинішній річний показник становить приблизно 3,5–3,7 млрд кубометрів.

«Газовидобувний бізнес не може стагнувати весь час», – наголосив Уніговський.

Раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов виступив за контрольований продаж невеликої частини українського газу як один із способів підтримати економіку видобутку.

Читайте також:

Теги: експорт тарифи газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Прокіпа, Україна може або накопичувати максимальні запаси газу незалежно від ринкової ситуації
Контрольований експорт газу може дати кошти на ремонт об’єктів після обстрілів – експерт
1 серпня, 13:57
Нові аукціони дозволяють зафіксувати ціну й обсяг постачання одразу на кілька місяців, зазначив Кошелюк
Учасник перших аукціонів назвав запуск довгострокових торгів стратегічним кроком для ринку електроенергії
1 серпня, 12:55
Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
Контрольований експорт надлишкового газу може дати видобувникам кошти на відновлення після атак – ExPro
29 липня, 12:44
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
29 липня, 05:50
Експорт українського газу можуть відновити вперше від початку великої війни
Уряд підготував правила відновлення експорту українського газу
28 липня, 12:55
Цього року фермерам може забракнути грошей на осінню посівну
Аграрії звернулися до уряду через кризу з експортом: що пропонують
25 липня, 21:26
Дональд Трамп використовує мита не лише для економічного, а й для політичного тиску
Трамп запровадив рекордні мита на важливе спортивне екіпірування з Канади
24 липня, 18:05
Allseeds заявила про високі ризики для працівників і виробництва
Один із найбільших виробників олії призупинив роботу через атаки Росії
24 липня, 11:08
22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно – попри пік збору врожаю
Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН
22 липня, 23:00

Економіка

Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт
Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт
Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України
Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України
Неочікуваний лідер: хто найбільше купує українські молочні продукти
Неочікуваний лідер: хто найбільше купує українські молочні продукти
Експорт зерна з України впав до третини – ЗМІ
Експорт зерна з України впав до третини – ЗМІ
Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт
Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua