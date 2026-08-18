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Асоціація газовидобувних компаній підтримала обмежений експорт газу з можливістю негайної зупинки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Асоціація газовидобувних компаній підтримала обмежений експорт газу з можливістю негайної зупинки
Частину українського газу пропонують експортувати, щоб спрямувати отримані кошти на відновлення галузі
фото: depositphotos.com

АГКУ підтримала обмежений експорт газу за умови повного контролю держави

Контрольований експорт частини українського газу може дати видобувним компаніям додаткові кошти на відновлення пошкоджених потужностей, буріння нових свердловин і збільшення власного видобутку. Про це виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко розповів виданню Liga.net.

Саме Асоціація, до якої входять як державне «Укргазвидобування», так і приватні компанії, представила уряду розрахунки щодо можливого відновлення експорту газу.

Серед головних переваг такого рішення Петренко називав можливість спрямувати експортну виручку на ремонт об'єктів, пошкоджених російськими атаками, нове буріння та подальше нарощування газовидобутку.

За запропонованим механізмом право продавати газ за кордон може бути оперативно скасоване у випадку появи «ризиків для енергобезпеки», уточнює Петренко.

«Також експорт принесе в країну додаткові валютні надходження, а бюджет отримає більше податків від ренти за користування надрами», – цитує видання слова Артема Петренка.

Таким чином, контрольований експорт розглядається як інструмент підтримки видобутку: частину надлишкового газу продають за кордон, а отримані кошти повертаються в українську галузь через ремонти, нові свердловини та збільшення власного ресурсу.

Раніше директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, чому просте накопичення максимально можливих обсягів газу не завжди є найкращою стратегією.

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Теги: Укргазвидобування бюджет експорт газ

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