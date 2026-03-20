Київ представив план стійкості: скільки грошей потрібно столиці, аби пережити наступну зиму

Ростислав Вонс
Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження під час атаки ворога 3 лютого
фото: ДСНС (ілюстративне)

Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання

На засіданні координаційного центру київська влада представила план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. Та встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року.

«Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання. У цій частині план потребує доопрацювання. Доручили розробникам плану завершити це до початку квітня 2026», – каже вона.

За словами глави уряду, загальний бюджет плану стійкості Києва – 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Так, потреба в додатковому фінансуванні – 51 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

