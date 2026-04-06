Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання

Голова фракції «Слуга народу»: Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування

Сьогодні, 6 квітня, відбулося засідання фракції «Слуга народу», спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком. Вони обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами. Про це повідомляє голова фракції Давид Арахамія, передає «Главком».

За даними нардепа, відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

«Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на €90 млрд. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави», – йдеться у повідомленні.

Арахамія підсумував: «Дякуємо за участь прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву, міністру фінансів Сергію Марченку».

Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради. Ключовою темою стало ухвалення законопроєктів у межах Ukraine Facility та програми МВФ, аби Україна й надалі могла отримувати стабільне міжнародне фінансування.

Раніше Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. Зокрема, Верховна Рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт №14025. За документ, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

На тлі цього глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти, наголосивши на необхідності ухвалення таких рішень. Президент зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету, і додав, що всі питання щодо податкових ініціатив слід детально та спокійно опрацювати.

До слова, в Україні готуються масштабні зміни у сфері оподаткування доходів із цифрових платформ. Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів і передані на розгляд Верховної Ради. Йдеться про так званий податок на OLX, який має запрацювати орієнтовно з 1 січня 2027 року. Ця реформа є частиною пакета урядових ініціатив, спрямованих на легалізацію мільярдних оборотів, що проходять повз бюджет.