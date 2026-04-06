Головна Країна Політика
search button user button menu button

Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Арахамія зауважив, що відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство
фото: Давид Арахамія/Telegram

Голова фракції «Слуга народу»: Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування

Сьогодні, 6 квітня, відбулося засідання фракції «Слуга народу», спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком. Вони обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами. Про це повідомляє голова фракції Давид Арахамія, передає «Главком».

За даними нардепа, відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

«Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на €90 млрд. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави», – йдеться у повідомленні.

Арахамія підсумував: «Дякуємо за участь прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву, міністру фінансів Сергію Марченку».

Як відомо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради. Ключовою темою стало ухвалення законопроєктів у межах Ukraine Facility та програми МВФ, аби Україна й надалі могла отримувати стабільне міжнародне фінансування.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. Зокрема, Верховна Рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт №14025. За документ, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

На тлі цього глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти, наголосивши на необхідності ухвалення таких рішень. Президент зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету, і додав, що всі питання щодо податкових ініціатив слід детально та спокійно опрацювати.

До слова, в Україні готуються масштабні зміни у сфері оподаткування доходів із цифрових платформ. Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів і передані на розгляд Верховної Ради. Йдеться про так званий податок на OLX, який має запрацювати орієнтовно з 1 січня 2027 року. Ця реформа є частиною пакета урядових ініціатив, спрямованих на легалізацію мільярдних оборотів, що проходять повз бюджет.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Давид Арахамія Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Програма поширюється на багатоповерхові будинки від 10 поверхів і вище за наявності технічної можливості встановлення обладнання
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
Сьогодні, 13:20
Юлія Свириденко, яка була заступницею міністра Тимофія Милованова (на фото) у 2019 році, тепер очолює уряд
«Бек-офіс» Милованова. Де отримує гроші прем'єрка Свириденко та інші члени уряду Е-декларування
Сьогодні, 12:15
Гроші будуть перераховані енергетикам, комунальникам, газовикам та залізничникам
Надбавки для працівників ремонтних бригад. Уряд виділив понад 280 млн грн на виплати за лютий
1 квiтня, 21:52
Українська прем’єрка заявила про наближення до нового рівня співпраці між країнами
Посилення співпраці в обороні та енергетиці. Уряди України та Болгарії провели перші консультації
30 березня, 18:29
За словами Свириденко, окремий пріоритет – дороги, які забезпечують прифронтову логістику, військові, медичні та гуманітарні перевезення
Ремонт на трасах міжнародного значення: коли завершаться роботи
23 березня, 17:15
Свириденко окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів
План енергетичної стійкості регіонів: Свириденко назвала суму потреб
19 березня, 12:21
Юлія Свириденко повідомила, що кешбек на пальне працюватиме до 1 травня
Кешбек на пальне: скільки можна отримати та до коли діятиме програма
12 березня, 17:32
Вантажні вагони належали підсанкційним резидентам РФ, які працювали в Україні
«Укрзалізниця» отримає майже 1,6 тис. вагонів, конфіскованих у РФ
9 березня, 19:44
Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба контролюватимуть ситуацію з цінами на пальне
Зростання цін на пальне. Уряд готує допомогу деяким українцям
9 березня, 16:02

Політика

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua