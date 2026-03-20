Уряд розподілив 2 млрд грн на шкільні укриття: які заклади отримають кошти

Іванна Гончар
У 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд грн
фото з відкритих джерел

Фінансування отримають 30 громад, загалом у 2026 році на безпеку освіти передбачено 5 млрд грн

Уряд спрямує понад 2 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти у 30 громадах. Відповідний розподіл субвенції вже затверджено. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після робочої зустрічі з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, пише «Главком».

Зазначається, що фінансування насамперед отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї.

«30 громад отримають понад 2 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти. Уряд затвердив розподіл субвенції. Першочергово кошти отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї», – написала вона.

Загалом у 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд грн.

Крім того, уряд продовжує модернізацію професійної та фахової передвищої освіти. Цього року на ці потреби спрямовано ще 1 млрд грн із залученням співфінансування. Кошти підуть на оновлення лабораторій, навчальних просторів, а також енергоефективність у межах проєкту «100 майстерень».

Окремо в межах планів стійкості передбачено забезпечення 500 закладів освіти альтернативними джерелами живлення до кінця року.

Як повідомлялось, у лютому Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях.

