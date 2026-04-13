Як українські політики відзначали Великдень 2026 (фото, відео)

Політики та посадовці поділилися у мережі світлинами зі святкуваннь Великодня

Буданов, Свириденко, Лубінець та інші політичні діячі показали, як святкували Великдень 2026 року

Цьогоріч Великдень припав на неділю 12 квітня, це свято відзначали православні українські родини, серед них політики, громадські діячі та відомі українці. «Главком» зібрав світлини та привітання зі святкувань Великодня низки громадських та політичних діячів.

Володимир та Олена Зеленські

Володимир Зеленський та Олена Зеленська разом привітали українців Великоднем фото: Офіс президента

У день Христового Воскресіння Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців з Великоднем. Подружжя звернулося до народу зі стін Софії Київської.

Олена та Володимир Зеленські вперше за довгий час з'явилися у великодньому привітанні разом. На кадрах президентське подружжя показалося у вишиванках. Перша леді обрала для привітання білу вишиванку з яскравим червоним орнаментом. Вишиванка Олени Зеленською вкрита вишивкою з червоними квітами. Водночас Володимир Зеленський обрав більш стриманий образ з темно-зеленою вишивкою з чорним орнаментом на комірі та вздовж сорочки.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко на Великдень поділилася світлиною на тлі квітучої сакури фото: Іnstagram/svyrydenko.official

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко на Великдень поділилася світлиною на тлі квітучої сакури в блакитній сорочці. Свій допис посадовиця доповнила привітанням із Христовим Воскресінням. «Христос Воскрес! Світло життя завжди перемагає темряву», – йдеться в публікації.

Кирило Буданов

Кирило Буданов відвідав Михайлівський собор зі своєю дружиною фото: Галина Остаповець/Galyna Ostapovets

У великодню неділю голова Офісу президента Кирило Буданов відвідав Михайлівський собор зі своєю дружиною Маріанною Будановою. Кадри того, як подружжя показалося на службі, з’явилися в мережі. Під час освячення кошиків священник щедро окропив Буданова водою. Після цього Маріанна Буданова руками витерла воду з обличчя свого чоловіка, що також потрапило в об’єктив.

🥹Сімейний та ніжний момент: подружжя Буданових щедро окропили водою під час освячення



Кирило Буданов також показав, що поклав до великодніх кошиків. У подружжя їх було два. Він зізнався, що одну паску їм подарували, іншу придбали в магазині.



А ось яйця фарбували самі.… pic.twitter.com/2vDG37wCpw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Петро Порошенко

Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий собор фото: Іnstagram/petroporoshenko

Ексрезидент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною на Великдень відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Експрезидент узяв участь у святковому богослужінні.

Також Петро Порошенко показав кадри зі служби у своєму блозі в Іnstagram та разом із дружиною привітав українців із Великоднем в окремому дописі.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко з нагоди Великодня поділився світлиною своєї родини фото: Анатолій Гриценко/Facebook

Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко з нагоди Великодня теж поділився сімейною світлиною. Експосадовець показав свою родину: дружину Мостову Юлію, яка сидить поруч з їхньою донькою Світланою Гриценко та онукою.

Також родина Гриценків показала святковий стіл з десятками пасок та крашанок. «Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Він дає нам силу – щоб вистояти, зламати ворога і зупинити агресію. Чим більше нас у це повірять і докладуть зусиль, на фронті і в тилу, тим швидше це станеться», – зазначив Анатолій Гриценко

Сергій Притула

Сергій Притула поділився світлиною зі своєю родиною фото: Сергій Притула/Facebook

Керівник благодійного іменного фонду Сергій Притула в недільний ранок Великодня поділився світлиною зі своєю родиною. Волонтер відвідав Володимирський кафедральний собор. Сергій Притула з дітьми та дружиною прийшли до собору святити великодній кошик. «Христос Воскрес!» – додав до свого допису Сергій Притула.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець на Великдень відвідав Володимирський собор фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на Великдень також відвідав Володимирський собор. На фото посадовець показався зі своєю родиною.

У своєму дописі Дмитро Лубінець привітав українців із Великоднем: «Христос Воскрес! З родиною посвятили великодній кошик – для мене це особливе свято: віри, тепла, дива! Зі святом українці та українки! Світло переможе темряву! Життя переможе смерть!»

