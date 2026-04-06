На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші

Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»

Прем’єр Юлія Свириденко, міністри Олексій Соболев і Сергій Марченко є почесними професорами університету «Київська школа економіка» (KSE)

Глава уряду Юлія Свириденко та окремі представники Кабінету міністрів протягом останніх двох років одержали мільйонні гонорари за наукову роботу у приватному університеті «Київська школа економіка» (KSE). Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Бек-офіс» Милованова. Де отримує гроші прем'єрка Свириденко та інші члени уряду».

Згідно з даними декларацій прем’єрки, солідні гонорари за роботу у «Київській школі економіки» вона почала отримувати з 2023 року – 851,6 тис. грн. Далі – більше: 2024 році – 3,1 млн грн, а 2025 рік, коли Свириденко очолила уряд, став для Юлії Анатоліївни рекордним – KSE виплатила їй 3,24 млн грн гонорарів.

Для порівняння: річна зарплата Свириденко як очільниці уряду виявилася удвічі меншою. Фактично виплати від університету Милованова стали минулого року основним джерелом доходу прем’єрки.

В університеті «Київська школа економіка» Юлія Свириденко має статус почесної професорки практики та є запрошеною лекторкою. У коментарі «Главкому» президент вишу Тимофій Милованов зауважив, що його заклад підлаштовується під графік керівниці уряду. Вона, як і інші залучені статусні викладачі, читає лекції, практичні, семінари.

«Такі викладачі дуже популярні. На них приходять всі – від бакалаврів до магістрів», – пояснив Милованов.

Що стосується міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, то в університеті Милованова він викладає з 2021 року, коли ще керував АТ «Прозорро.Продажі». З того часу сума наукових гонорарів Соболеву склала 4,52 млн грн. Наприклад, у 2025 році Олексій Соболев заробив 1,81 млн грн у «Київській школі економіки».

«Соболев веде макроворкшоп по вихідних», – уточнив «Главкому» президент KSE Тимофій Милованов.

Соболев, як і Свириденко, є почесним професором практики KSE. Також у першій десятці викладачів приватного університету міністр фінансів Сергій Марченко і заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. При цьому ці двоє не декларують жодних виплат як науковці цього вишу.

Зауважимо, що на пряме запитання «Главкома», який оклад прем’єр-міністра та міністра економіки у «Київській школі економіки», Тимофій Милованов не відповів. Лише зауважив, що бюджет KSE складає близько $50 млн у рік. У виші навчається приблизно 1,7 тис. студентів. У планах – вийти на набір 5 тис. студентів.