Виверження вулкана в Індонезії: одна людина загинула, 40 поранені

У районі виверження пошкоджено десятки будинків

Виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява призвело до загибелі однієї людини, ще 40 дістали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа.

Унаслідок стихійного лиха в провінції Східна Ява загинула одна особа, 40 поранені, ще двоє вважаються зниклими безвісти. У районі виверження пошкоджено десятки будинків.

«Гаряча лава завадила рятувальникам евакуювати вісьмох шахтарів, які опинилися у пастці, вони звернулися до влади по допомогу через мобільні телефони», - йдеться у повідомленні з посиланням на місцеву владу.

Також зазначається, що деяких постраждалих госпіталізовано із серйозними травмами.

Евакуація місцевого населення, яке проживає на схилі вулкана, триває.

Як повідомлялося, на індонезійському острові Ява почалося виверження вулкана Семеру. Мешканці довколишніх сіл змушені залишити свої будинки.