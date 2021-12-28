Як повірити побутовий газовий лічильник. Пояснення оператора мереж
Кожний лічильник газу має проходити повірку раз на 5-8 років
За 2021 рік АТ «Харківміськгаз» повірило більше 15 тисяч побутових лічильників газу. З них було проведено понад 2,5 тис.експертиз, де виявлено 238 несанкціонованих втручань у роботу лічильників. Непридатними до експлуатації виявилися більше 7 тисяч з них.
Кожний лічильник має проходити повірку раз на 5-8 років. Ця процедура має на меті визначення метрологічних характеристик лічильників та випадків незаконного втручання в роботу приладів обліку з метою несанкціонованого відбору природного газу.
«Найпоширенішими втручання в роботу лічильників є фальсифікація пломб заводу виробника або повірника, встановлення магнітів, наскрізні отвори у корпусі відлікового пристрою, пошкодження відлікового механізму та інші пошкодження, які привели до несанкціонованого відбору природного газу», – заявив начальник відділу лабораторних вимірів Дмитро Бур’ян.
Під час контрольного огляду спеціалісти швидко визначають наявність несанкціонованого втручання в роботу вузла обліку природного газу. При цьому складається Акт порушення, а лічильник демонтується на експертизу.
Спеціалісти державного підприємства «Укрметртестстандарт» спільно з представниками АТ «Харківміськгаз», у присутності клієнта, проводять огляд приладу обліку на предмет фальсифікації пломб, пошкоджень корпусу лічильника та інших ознак незаконного втручання.
У разі підтвердження факту втручання, його розглядає спеціальна комісія, до участі, в якій запрошуються представники територіального органу НКРЕКП. Згідно з Кодексом газорозподільних систем комісія розраховує вартість необлікованого об’єму газу, за цінами закупівлі голубого палива Оператором ГРМ (АТ Харківміськгаз). Порушнику, окрім суми збитків, доведеться також сплатити витрати, пов’язані з експертизою та встановленням нового лічильника замість пошкодженого.