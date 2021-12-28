Як повірити побутовий газовий лічильник. Пояснення оператора мереж

«Харківміськгаз» у 2021 році повірив більше 15 тисяч лічильників газу

Кожний лічильник газу має проходити повірку раз на 5-8 років

За 2021 рік АТ «Харківміськгаз» повірило більше 15 тисяч побутових лічильників газу. З них було проведено понад 2,5 тис.експертиз, де виявлено 238 несанкціонованих втручань у роботу лічильників. Непридатними до експлуатації виявилися більше 7 тисяч з них.

Кожний лічильник має проходити повірку раз на 5-8 років. Ця процедура має на меті визначення метрологічних характеристик лічильників та випадків незаконного втручання в роботу приладів обліку з метою несанкціонованого відбору природного газу.

«Найпоширенішими втручання в роботу лічильників є фальсифікація пломб заводу виробника або повірника, встановлення магнітів, наскрізні отвори у корпусі відлікового пристрою, пошкодження відлікового механізму та інші пошкодження, які привели до несанкціонованого відбору природного газу», – заявив начальник відділу лабораторних вимірів Дмитро Бур’ян.

Під час контрольного огляду спеціалісти швидко визначають наявність несанкціонованого втручання в роботу вузла обліку природного газу. При цьому складається Акт порушення, а лічильник демонтується на експертизу.

Спеціалісти державного підприємства «Укрметртестстандарт» спільно з представниками АТ «Харківміськгаз», у присутності клієнта, проводять огляд приладу обліку на предмет фальсифікації пломб, пошкоджень корпусу лічильника та інших ознак незаконного втручання.

У разі підтвердження факту втручання, його розглядає спеціальна комісія, до участі, в якій запрошуються представники територіального органу НКРЕКП. Згідно з Кодексом газорозподільних систем комісія розраховує вартість необлікованого об’єму газу, за цінами закупівлі голубого палива Оператором ГРМ (АТ Харківміськгаз). Порушнику, окрім суми збитків, доведеться також сплатити витрати, пов’язані з експертизою та встановленням нового лічильника замість пошкодженого.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.