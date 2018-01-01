The Independent: Британія втратить майже $350 млрд без торгової угоди з ЄС

Експерти вважають, що найкращий варіант для населення Великобританії - це зберегти торгову угоду з Брюсселем

Економіка Великобританії втратить $348 млрд протягом 15 років, якщо вийде з Євросоюзу без торгової угоди з Брюсселем. Про це повідомила британська газета The Independent з посиланням на дані дослідження, проведеного платформою The Best for Britain Group. Як підкреслює видання, прогнози засновані на витоках урядової інформації. Згідно зі



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Експерти вважають, що найкращий варіант для населення Великобританії - це зберегти торгову угоду з Брюсселем

Економіка Великобританії втратить $348 млрд протягом 15 років, якщо вийде з Євросоюзу без торгової угоди з Брюсселем.

Про це повідомила британська газета The Independent з посиланням на дані дослідження, проведеного платформою The Best for Britain Group.

Як підкреслює видання, прогнози засновані на витоках урядової інформації. Згідно зі сценарієм, якщо Лондону все ж вдасться домогтися угоди з Брюсселем про вільну торгівлю, падіння ВВП Сполученого Королівства за 15 років складе $181 млрд. Якщо уряд королівства змінить позицію і збереже членство Великобританії у митному союзі і єдиному європейському ринку, втрати складуть $72 млрд.

Голова The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун зазначив, що Brexit найсильніше вдарить по сферам охорони здоров'я, освіти і соціальних послуг королівства.

«Все це вказує на те, що найкращий варіант для населення всієї країни - це залишитися і зберегти ту угоду, яку ми маємо», - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що британський уряд виключає можливість членства в митному союзі ЄС.

Нагадаємо, відповідно до британського урядового дослідження усі сектори економіки відчують негативні наслідки виходу із ЄС: економіка втратить від 2% до 8% ВВП протягом 15 років.