The Independent: Британія втратить майже $350 млрд без торгової угоди з ЄС
- Сьогодні, 04:51
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Експерти вважають, що найкращий варіант для населення Великобританії - це зберегти торгову угоду з Брюсселем
Економіка Великобританії втратить $348 млрд протягом 15 років, якщо вийде з Євросоюзу без торгової угоди з Брюсселем.
Про це повідомила британська газета The Independent з посиланням на дані дослідження, проведеного платформою The Best for Britain Group.
Як підкреслює видання, прогнози засновані на витоках урядової інформації. Згідно зі сценарієм, якщо Лондону все ж вдасться домогтися угоди з Брюсселем про вільну торгівлю, падіння ВВП Сполученого Королівства за 15 років складе $181 млрд. Якщо уряд королівства змінить позицію і збереже членство Великобританії у митному союзі і єдиному європейському ринку, втрати складуть $72 млрд.
Голова The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун зазначив, що Brexit найсильніше вдарить по сферам охорони здоров'я, освіти і соціальних послуг королівства.
«Все це вказує на те, що найкращий варіант для населення всієї країни - це залишитися і зберегти ту угоду, яку ми маємо», - сказав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що британський уряд виключає можливість членства в митному союзі ЄС.
Нагадаємо, відповідно до британського урядового дослідження усі сектори економіки відчують негативні наслідки виходу із ЄС: економіка втратить від 2% до 8% ВВП протягом 15 років.