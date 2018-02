The Independent: Британія втратить майже $350 млрд без торгової угоди з ЄС

Експерти вважають, що найкращий варіант для населення Великобританії - це зберегти торгову угоду з Брюсселем

Економіка Великобританії втратить $348 млрд протягом 15 років, якщо вийде з Євросоюзу без торгової угоди з Брюсселем. Про це повідомила британська газета The Independent з посиланням на дані дослідження, проведеного платформою The Best for Britain Group. Як підкреслює видання, прогнози засновані на витоках урядової інформації. Згідно зі