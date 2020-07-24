ЄБА занепокоєна діями Антимонопольного комітету на тютюновому ринку



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За час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад $2 млрд у економіку України

«Європейська бізнес асоціація закликає органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні»

Європейська бізнес асоціація занепокоєна ситуацією, з якою наразі стикнулися міжнародні виробники тютюнових виробів в Україні.

На переконання бізнесу, ця ситуація стала наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011−2012 роках, йдеться у відкритому листі Асоціації.

У ЄБА нагадали, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію на ринку тютюнових виробів.

А у 2019 році АМКУ прийняв рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (№ 697-р від 10 жовтня 2019 року), в результаті чого на чотирьох виробників тютюнової продукції був накладений штраф у розмірі 3,1 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

«Наразі компанії-члени Асоціації оскаржують це рішення в судовому порядку. Стурбованість викликана можливим порушенням прав та законних інтересів міжнародних інвесторів в Україні під час цього процесу. Так, за інформацією членів Асоціації - виробників тютюнових виробів — 30 червня цього року АМКУ було подано процесуальні документи про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно учасників справи», — сказано у зверненні ЄБА.

В Асоціації вважають, що такі дії в момент оскарження рішення в суді першої інстанції не узгоджуються з положеннями закону України про захист економічної конкуренції, адже виконання рішення АМКУ та, відповідно, передбаченого таким рішенням обов’язку сплатити штраф має бути зупинено на період розгляду господарським судом позовних заяв компаній про визнання такого рішення недійсним.

«Слід зазначити, що відповідно до положень статті 255 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна визнала важливість застосовувати своє законодавство про конкуренцію у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист. Таким чином можна дійти висновку, що на сьогоднішній день у відповідних суб'єктів господарювання відсутній юридичний обов’язок сплачувати визначені штрафи. Більше того, ці кроки можуть розглядатися як тиск на міжнародних інвесторів, що матиме своїм наслідком негативний ефект на тютюновий ринок в цілому, падіння надходжень до державного бюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання контрабанди», — вважають у ЄБА.

В Асоціації нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад $2 млрд у економіку України, а, за результатами 2019 року сплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету. Відповідно, накладання арештів може практично поставити на паузу роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України.

«Європейська бізнес асоціація закликає органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні та просить забезпечити належний правовий процес, з дотримання принципів незалежності, об'єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення АМКУ в судах. Крім того, утриматися від передчасних заходів, що можуть бути невиправданими. Сподіваємось, голос прозорого бізнесу буде почуто», — резюмували у ЄБА.

Як повідомлялося, раніше стурбованість діями Антимонопольного комітету висловили у галузевій асоціації Укртютюн.