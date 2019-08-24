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    Економіка та фінанси

    Трамп анонсував значне підвищення мит на товари з Китаю

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    Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю щодо введення мит на&nbsp;американські товари - Трамп анонсував значне підвищення мит на товари з Китаю
    Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю щодо введення мит на американські товари

    Президент США повідомив, що з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів

    Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю щодо введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів.

    Трамп повідомив, що з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Сума мит складе 30%.

    Також з вересня до 15% зросте вартість мита на товари вартістю 300 мільярдів доларів, запевнив глава Білого дому.

    Напередодні тарифна комісія Державної ради КНР заявила про намір посилити ставку мит на американські товари. Мова йде про ставку мит в 5% і 10% на 75 млрд доларів американського імпорту товарів.

    Нові мита будуть запроваджуватися в два етапи – 1 вересня і 15 грудня.

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