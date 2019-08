Трамп анонсував значне підвищення мит на товари з Китаю

Президент США повідомив, що з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю щодо введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів.

Трамп повідомив, що з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Сума мит складе 30%.

Також з вересня до 15% зросте вартість мита на товари вартістю 300 мільярдів доларів, запевнив глава Білого дому.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!