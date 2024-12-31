Нацкомісія повідомила, чи зміниться для населення ціна на газ у 2025 році

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним

Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним

Нацкомісія з питань енергетики (НКРЕКП) 31 грудня заявила, що наразі жодних змін тарифів на газ для населення не планується. Про це повідомила пресслужба комісії.

«Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. Також незмінною залишається вартість розподілу газу», – йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що 30 грудня комісія ухвалила нові тарифи на послуги транспортування газу для Оператора газотранспортної системи ГТС України, вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років. Вони враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року.

«Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон», – зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України» на 2025-2029 роки.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 р.

«У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з РФ. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень», – сказав гендиректор Оператора газотранспортної системи (ГТС) України Дмитро Липпа.

Згідно з документом, планується збільшити тарифи на вхід/вихід з газотранспортної системи для внутрішніх точок у понад чотири рази. Крім того, планується підвищити тариф на вхід/вихід до української газотранспортної системи для міжнародних точок удвічі.