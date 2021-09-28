Туреччина суттєво знизить залежність від російського газу

Родовище газу, за рахунок якого Туреччина планує збільшити видобуток, є найбільшим в історії країни

Досягти максимальних обсягів видобутку планується у 2027 році

Туреччина планує значно знизити залежність від імпорту природного газу та скоротити закупівлі за кордоном та зменшити свої щорічні витрати на енергоносій, які зараз становлять приблизно $44 млрд. Відповідну заяву зробив міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез в інтерв'ю Bloomberg.

Донмез розповів, що нещодавно відкрите родовище природного газу в Чорному морі може забезпечити майже третину внутрішніх потреб Туреччини. Обсяг видобутку на новому родовищі може досягти 3,5 млрд куб. м газу у 2023 році. У подальшому планується збільшити цей показник до 15 млрд кубометрів на рік протягом чотирьох років після початку робіт.

Донмез також зазначив, що потреба Туреччини в природному газі може зрости у 2021 році на чверть, до 60 млрд кубометрів.

Одним з великих партнерів країни із постачання газу є Росія. При цьому уряд і імпортери газу, такі як державна компанія «Botas International», ведуть переговори з російською стороною про можливе продовження довгострокового контракту на поставку 8 млрд кубометрів газу.

Зазначимо, що Росія постачає газ до Туреччини із допомогою газопроводів «Блакитний потік» і «Турецький потік», що прокладені через Чорне море. При цьому «Турецький потік» використовується не тільки для імпорту до самої країни, але і для транзиту газу до Європи.

Нагадаємо, у 2020 році Туреччина відкрила найбільше в історії країни родовище природного газу «Туна-1» у Чорному морі об'ємом 320 млрд кубометрів.

Нагадаємо також, що Угорщина та Росія нещодавно підписали угоду про транзит газу в обхід України.

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