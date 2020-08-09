Twitter провів переговори щодо можливої купівлі TikTok – ЗМІ



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Компанія Twitter зацікавлена тільки в американському сегменті соцмережі TikTok

Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikTok

Американська компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok щодо можливої купівлі сервісу.

За даними WSJ, компанія зацікавлена тільки в американському сегменті соцмережі TikTok.

Видання зазначає, що Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikTok, оскільки ринкова капіталізація Twitter близька до $29 млрд, а ціна за успішну нині соцмережу може досягати $30 млрд.

У відповідь прохання прокоментувати переговори з Twitter, представник TikTok заявив, що компанія не коментує «ринкові чутки», додає Bloomberg.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ «про боротьбу з загрозою TikTok», який зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

Також адміністрація Трампа постановила, що TikTok має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS).

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