У держбюджеті-2020 на безпеку і оборону виділять понад 200 млрд



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Кабмін 15 вересня подасть проект держбюджету-2020 до Верховної Ради

Питання безпеки і оборони України стоїть у пріоритеті уряду, на забезпечення цієї галузі у 2020 році виділено понад 200 млрд грн.

Про це на пресконференції у неділю повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«У нас збільшуються і видатки на оплату праці, і на грошове забезпечення. Збільшення на безпеку і оборону, безумовно, в пріоритеті. Ми плануємо виділити 245,8 млрд на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони», - сказала Маркарова.

За її словами, не вся ця цифра буде розподілена по конкретним розпорядникам, адже з’явилася нова стаття у програмі бюджету стосовно коштів, які мають бути розподілені Радою національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Кабмін 15 вересня подасть проект держбюджету-2020 до Верховної Ради.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 153 регламенту Верховної Ради уряд щороку подає до парламенту проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Джерело: УНН