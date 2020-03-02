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    Економіка та фінанси

    У Мінінфраструктури назвали вартість евакуації українців з Уханя

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    <p>Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові</p> - У Мінінфраструктури назвали вартість евакуації українців з Уханя

    Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові

    Кошти Міністерству інфраструктури виділили з резервного фонду держбюджету

    На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 млн грн.

    Про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.

    «...було виділено 4500 тис. грн (4,5 млн грн - ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)», - йдеться в документі.

    В Мінінфраструктури уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.

    Нагадаємо, Україна планує додаткову евакуацію з Уханя.

    Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

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