У Мінінфраструктури назвали вартість евакуації українців з Уханя



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Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові

Кошти Міністерству інфраструктури виділили з резервного фонду держбюджету

На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 млн грн.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.

«...було виділено 4500 тис. грн (4,5 млн грн - ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)», - йдеться в документі.

В Мінінфраструктури уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.

Нагадаємо, Україна планує додаткову евакуацію з Уханя.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.