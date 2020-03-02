У Мінінфраструктури назвали вартість евакуації українців з Уханя
Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові
Кошти Міністерству інфраструктури виділили з резервного фонду держбюджету
На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 млн грн.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.
«...було виділено 4500 тис. грн (4,5 млн грн - ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)», - йдеться в документі.
В Мінінфраструктури уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.
Нагадаємо, Україна планує додаткову евакуацію з Уханя.
Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.