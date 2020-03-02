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    У світі

    Українка показала, як у Франкфурті з магазинів щезли всі продукти

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    Порожні полиці одного з магазинів Франкфурта - Українка показала, як у Франкфурті з магазинів щезли всі продукти
    Порожні полиці одного з магазинів Франкфурта
    Фото: Світлана Балагула, Facebook

    Люди бояться та готуються до карантину через коронавірус, пояснила українка

    Українська поетеса Світлана Балагула опублікувала фото порожніх полиць у магазинах німецького Франкфурта-на-Майні. За її словами, люди «бояться та готуються до карантину» через коронавірус.

    «Повернулася з магазинів. Туалетний папір так і не змогла купити. Консерви, крупи, вермішель, молоко тривалого зберігання, м'ясо і риба глибокої заморозки, заморожені овочі, картопля, цибуля, рідке мило і будь-які антибактеріальні засоби - відсутні всюди», - написала українка ввечері 2 березня у Facebook.

    Балагула зізналася, що зараз вона «реально зіткнулася з проблемою відсутності продуктів і засобів особистої гігієни».

    «Сподіваюся, що хом'яки вже закупилися і завтра все з'явиться», - резюмувала вона.

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    Українка показала, як у Франкфурті з магазинів щезли всі продукти
    Українка показала, як у Франкфурті з магазинів щезли всі продукти
    Українка показала, як у Франкфурті з магазинів щезли всі продукти
    Українка показала, як у Франкфурті з магазинів щезли всі продукти

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Натомість,  у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

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