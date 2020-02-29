Україна планує додаткову евакуацію з Уханя



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Під час першої евакуації Україна допомогла забрати з епіцентру спалаху коронавірусу громадян інших держав, тепер українське МЗС також розраховує на допомогу

Українці, які залишилися в китайському місті Ухань, що є епіцентром спалаху нового коронавірусу, можуть бути евакуйовані за допомогою інших країн. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

«Ми плануємо додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані. І ми думаємо, яким чином їх звідти забрати. У нас є різні варіанти. На сьогоднішній момент виглядає найбільш доцільним залучення допомоги інших країн», — повідомив Пристайко.

Як зазначив глава МЗС, Україна, як і всі, допомагала іншим країнам в евакуації їхніх громадян.

«У відповідь ми тепер розраховуємо на те, що нам допоможуть теж евакуювати наших громадян, їх не так багато залишилося. […] Ми, в принципі, готові в найближчі дні це зробити, у нас майже є дозвіл. Не забувайте, що евакуація відбувається під пильним контролем китайської влади», — зауважив міністр.

За його словами, наразі одна з європейських країн пропонує забрати українців з Уханя. Однак варіант повторної відправки літака з України також розглядається.

Зазначимо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.



