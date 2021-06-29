Українців штрафуватимуть за відмову від габаритно-вагового контролю авто

Закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю

Верховна Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю. Відповідний законопроект №3743 був прийнятий у другому читанні голосами 257 нардепів.

Зазначається, що закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів і / або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення під час внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або в інші визначені законодавством документи на вантаж каратимуть адмінстягненнями в розмірі трьох тисяч таких мінімумів (51 тисяча гривень).

Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових автомобілів тягне за собою штраф у розмірі:

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень, у чинному законі така ж сума) - в разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм більш ніж на 10%, але не більш ніж на 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) - в разі перевищення габаритно-вагових норм більш ніж на 20%, але не більш ніж на 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тис гривень) - в разі перевищення габаритно-вагових норм більш ніж на 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд по дорогах транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.

Нова система автоматичної фіксації «габаритно-вагових» порушень працює наступним чином. Спеціальний комплекс WIM фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до Центру обробки даних. Інспектор перевіряє їх, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова друкуватиметься та надсилатиметься порушникові.

«Автоматизація збору даних мінімізує корупційні ризики та усуває вибіркове зважування транспортних засобів. Дані, зафіксовані за допомогою засобів фото і відеозйомки, зокрема в автоматичному режимі стануть підставою для накладання штрафів», – пояснюють в «Укравтодорі».

Перші «листи щастя» вже почали надходити власникам вантажівок. Але в «Укравтодорі» зазначають, що ця «пошта» поки що має ознайомчий характер. Реальну силу ця «щаслива кореспонденція» отримає коли відповідний закон (№ 3742) набуде чинності. Він вже схвалений Верховною Радою та очікує на підпис президента.

Нагадаємо, що в Україні вже рік також працюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Скільки за цей час камери встигли заробити на українських водіях, дивіться за цим посиланням.