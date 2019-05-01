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    Економіка та фінанси

    У першому кварталі 2019 року продажі iPhone впали на 17%

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    Прибуток Apple за перші три місяці 2019 року скоротився на 16%&nbsp; - У першому кварталі 2019 року продажі iPhone впали на 17%
    Прибуток Apple за перші три місяці 2019 року скоротився на 16% 

    Ключові показники компанії Apple падають другий квартал поспіль

    Компанія Apple опублікувала квартальний звіт, згідно з яким продажі iPhone знизилися на 17%.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Відзначається, що це вперше більш ніж за два роки, коли ключові показники компанії падають другий квартал поспіль.

    Також повідомляється, що прибуток Apple за перші три місяці 2019 року скоротився на 16% до 11,56 мільярдів доларів, а виручка на 5% до 58,02 мільярдів доларів.

    Раніше в інтернет виклали фото нового iPhone з трьома камерами.

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