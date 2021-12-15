  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    У роботі Facebook і Messenger стався глобальний збій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook - У роботі Facebook і Messenger стався глобальний збій
    Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook
    фото з відкритих джерел

    Причини збою поки невідомі

    У роботі соціальної мережі Facebook і месенджера Messenger стався глобальний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з входом в аккаунт, роботу сайту і додатки. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

    За даними сервісу, перші повідомлення про проблеми в роботі Facebook почалися близько 19:00 за київським часом. Однак після 21:00 кількість скарг від користувачів збільшилася. Також спостерігаються невеликі збої в додатку Messenger.

    Більшість користувачів соцмережі Facebook скаржаться на проблему з авторизацією (57%), у 35% не працює вебсайт, ще 8% відчувають проблеми з додатком.

    Проблеми в роботі Facebook фіксують в США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та інших країн.

    Проблеми також мають користувачі Messenger. Понад 50% їх не можуть авторизуватися, 26% – зіштовхнулися з труднощами у роботі програми, 23% – що неспроможні надіслати повідомлення.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Теги: Facebook соціальні мережі Instagram WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У роботі Facebook і Messenger стався глобальний збій