У роботі Facebook і Messenger стався глобальний збій

Причини збою поки невідомі

У роботі соціальної мережі Facebook і месенджера Messenger стався глобальний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з входом в аккаунт, роботу сайту і додатки. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

За даними сервісу, перші повідомлення про проблеми в роботі Facebook почалися близько 19:00 за київським часом. Однак після 21:00 кількість скарг від користувачів збільшилася. Також спостерігаються невеликі збої в додатку Messenger.

Більшість користувачів соцмережі Facebook скаржаться на проблему з авторизацією (57%), у 35% не працює вебсайт, ще 8% відчувають проблеми з додатком.

Проблеми в роботі Facebook фіксують в США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та інших країн.

Проблеми також мають користувачі Messenger. Понад 50% їх не можуть авторизуватися, 26% – зіштовхнулися з труднощами у роботі програми, 23% – що неспроможні надіслати повідомлення.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.