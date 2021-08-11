У популярній серед українських туристів країні рекордно зросли ціни
Рівень інфляції в Єгипті став найвищим у цьому році після підвищення цін
Споживчі ціни в містах Єгипту рекордно зросли починаючи з грудня. Про це пише Bloomberg з посиланням на статистичне відомство держави.
Річна інфляція в популярній в українців курортної країні досягла 5,4 % в липні в порівнянні з 4,9 % в минулому місяці.
У місячному вираженні ціни зросли на 0,9 %. Це сталося через зростання вартості електрики і подорожчанням сигарет.
Їжа та напої подорожчали за рік на 4,8 %, а транспорт - на 6,6 %.
Однак інфляція знаходиться нижче цільового показника центрального банку країни, що знаходиться в діапазоні від п'яти до дев'яти відсотків.
Глава макроекономічних досліджень EFG Hermes Мохамед Абу Баша вважає, що, оскільки інфляція не перевищує зазначеного рівня, влада «знаходиться в комфортному становищі і може нічого не робити».
Аналітики вважають, що зростання цін залишиться таким же і в наступному році.
До слова, в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.