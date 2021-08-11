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    У популярній серед українських туристів країні рекордно зросли ціни

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    У Єгипті рекордно зросли ціни - У популярній серед українських туристів країні рекордно зросли ціни
    У Єгипті рекордно зросли ціни
    Фото: Bloomberg

    Рівень інфляції в Єгипті став найвищим у цьому році після підвищення цін

    Споживчі ціни в містах Єгипту рекордно зросли починаючи з грудня. Про це пише Bloomberg з посиланням на статистичне відомство держави.

    Річна інфляція в популярній в українців курортної країні досягла 5,4 % в липні в порівнянні з 4,9 % в минулому місяці.

    У місячному вираженні ціни зросли на 0,9 %. Це сталося через зростання вартості електрики і подорожчанням сигарет.

    Їжа та напої подорожчали за рік на 4,8 %, а транспорт - на 6,6 %.

    Однак інфляція знаходиться нижче цільового показника центрального банку країни, що знаходиться в діапазоні від п'яти до дев'яти відсотків.

    Глава макроекономічних досліджень EFG Hermes Мохамед Абу Баша вважає, що, оскільки інфляція не перевищує зазначеного рівня, влада «знаходиться в комфортному становищі і може нічого не робити».

    Аналітики вважають, що зростання цін залишиться таким же і в наступному році.

    До слова, в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на зернові, соняшникову олію, а внаслідок цього і збільшення вартості м'яса, яєць і молока.

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    Теги: інфляція Єгипет продукти ціни їжа транспорт
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    У популярній серед українських туристів країні рекордно зросли ціни