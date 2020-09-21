У Раді кажуть, що проєкт бюджету-2021 треба «мало не переписувати»



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У парламенті готують правки до дохідної частини бюджету

Комітет Верховної Ради з питань фінансів готує правки до дохідної частини Державного бюджету на 2021 рік. Глава комітету Данило Гетманцев заявив, що бюджет треба мало не переписувати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє РБК-Україна.

«Треба подавати системні правки до дохідної частини бюджету. І ми будемо їх подавати. Його треба мало не переписувати», - зазначив нардеп.

Він додав, що зауваження до бюджету значні.

Як відомо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

18 вересня Кабінет міністрів України представив у Верховній Раді проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

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