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    Економіка та фінанси

    У Раді кажуть, що проєкт бюджету-2021 треба «мало не переписувати»

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    У Раді кажуть, що проєкт бюджету-2021 треба «мало не переписувати»

    У парламенті готують правки до дохідної частини бюджету

    Комітет Верховної Ради з питань фінансів готує правки до дохідної частини Державного бюджету на 2021 рік. Глава комітету Данило Гетманцев заявив, що бюджет треба мало не переписувати.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє РБК-Україна. 

    «Треба подавати системні правки до дохідної частини бюджету. І ми будемо їх подавати. Його треба мало не переписувати», - зазначив нардеп.

    Він додав, що зауваження до бюджету значні.

    Як відомо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік. 

    18 вересня Кабінет міністрів України представив у Верховній Раді проєкт Державного бюджету на 2021 рік. 

    Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що прийняття держбюджету на 2021 рік буде непростим

    Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що держбюджет на 2021 рік – бюджет можливостей і для держави, і для людей, і для бізнесу, а 4,6% – абсолютно реальний прогноз росту ВВП. 

    Верховна Рада Держбюджет Денис Шмигаль Данило Гетманцев
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