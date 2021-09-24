Deutsche Welle звернула увагу на особливу роль Коломойського в прийнятті закону про олігархів

Deutsche Welle зазначає, що проєкт закону про олігархів жодним чином не вплине на Коломойського

«Ні Коломойський, ні Фірташ, ні інші олігархи, як правило, особисто партії і не фінансують», – йдеться в статті Deutsche Welle

Підтримка закону про олігархів Ігорем Коломойським ставить під сумнів ефективність самої ідеї деолігархізації.

Про це йдеться в статті німецького видання Deutsche Welle.

«Підтримали законопроект і бізнес-партнери Коломойського з депутатської групи «За Майбутнє». Дива та й годі! Однак важко повірити у те, що ці люди переосмислили свої підходи у політиці. Більш імовірно, що попросту законопроект з гучною назвою «антиолігархічний» мало що змінить у відносинах політиків і олігархів», – йдеться в статті.

Видання зазначає, що проект жодним чином не вплине на Коломойського, який запросто обмине вимоги цього закону.

«Взяти хоча би фінансування партій. Підтримувати політичні сили грошима олігархам з реєстру РНБО буде заборонено. От лише ні Ігор Коломойський, ні Дмитро Фірташ, ні інші олігархи, як правило, особисто партії і не фінансують. Найбільшими спонсорами, наприклад, «Слуги народу» у виборчий 2019 рік, як випливає зі звітів на сайті НАЗК, були цілком собі пересічні українці», – йдеться в статті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада у другому читанні проголосувала проект закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проекту 15 вересня.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова, а також 4 з 5 фракцій парламенту наполягли на передачі проекту закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.

Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроекту очікуються не пізніше ніж 15 грудня.