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Санкції в дії: без роботи лишаться тисячі робітників російського Центробанку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Санкції в дії: без роботи лишаться тисячі робітників російського Центробанку
У російському Центробанку очікується декілька хвиль скорочення співробітників
фото з відкритих джерел

Наразі санкції Заходу стосуються всіх російських системно значущих банків

До 1 травня 2023 року російський Центробанк звільнить зі штату центрального апарату тисячу співробітників, окремі рознарядки зі скорочень спущені і до регіональних підрозділів. Про це з посиланням на джерела, близькі до регулятора, пише російський «Комерсант».

За версією співрозмовників видання, йдеться лише про першу хвилю скорочень, другу заплановано на осінь. Вони впевнені, що причиною таких кадрових рішень стала економія на співробітниках, оскільки одночасно Центробанк скасував матеріальну допомогу, яка виплачувалася до відпустки та складала два місячні оклади.

У російському Центробанку стверджують, що розпочали оптимізацію штату кілька років тому, а з 2015 року чисельність упала на 30%. Однак, якщо брати до уваги звіти, таких масштабних скорочень не було давно. Так, за 2021 рік чисельність персоналу скоротилася на 300 осіб до приблизно 49 тисяч.

Ще одне джерело видання, знайоме із ситуацією, вважає, що поточне скорочення не в останню чергу пов'язане з пошуком коштів на створення підрозділів на окупованих українських територіях, тобто в «ДНР», «ЛНР», Херсонській та Запорізькій областях.

Учасники ринку вважають, що суттєвих змін у роботі російського банку не передбачається, і якість нагляду не погіршиться. Справа в тому, що банків стає все менше, вони стають дедалі більшими, нових фінансових організацій не з'являється, а по ряду операцій суттєво скоротилися обсяги руху коштів. Крім того, через західні санкції стали не потрібні люди для контролю над валютними операціями та цінними паперами, іноземними кореспондентськими рахунками.

Як відомо, минулими вихідними Євросоюз запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. Під обмежувальні заходи потрапили Росбанк, Тінькофф банк і Альфа-банк, що раніше уникали їх. Таким чином, наразі санкції стосуються всіх російських системно значущих банків.

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Теги: санкції росія Європейський союз банк

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