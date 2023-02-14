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України бракує флоту для морських перевезень – адміністрація морських портів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
України бракує флоту для морських перевезень – адміністрація морських портів
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 736 суден, які експортували 21,2 мільйон тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки
фото з відкритих джерел

Наразі в портах Одеси перебувають 16 суден

В українських морських портах знизилась кількість суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулого – 25. Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Тенденція до зниження суднозаходів за агроекспортом обумовлена діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі. У зв’язку з цим в черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 13 лютого, очікують 144 судна, з яких 120 прямують до українських портів за агропродукцією.

«Ми намагаємося зупинити зниження суднозаходів під завантаження агропродукцією. За минулий тиждень порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден. Це зумовлено діями росії, яка всіма силами блокує ефективну роботу «зернового коридору» в інспекційній зоні у Босфорі. Наразі для зменшення часу простою суден та збільшення обсягу експорту, вирішено збільшити мінімальну тоннажність суден. Для зернових – з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, для олії - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн» – підкреслив керівник адміністрації морських портів Олексій Востріков.

Водночас, кількісно у порівнянні з попереднім тижнем обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тис. тонн. Наразі в портах Великої Одеси перебувають 16 суден. На них завантажують 476,6 тис. тонн українського продовольства. Зерновим коридором після інспекції рухається 3 судна під завантаження 151 тис. тонн продовольства.

Теги: росія перевезення влада президент Україна бізнес експорт Володимир Омелян Чорне море переговори

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