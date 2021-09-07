Курс біткоїна знову обвалився. Стала відома причина

Bitcoin обвалився до $46 тисяч

Курс найпопулярнішої криптовалюти опустився до $46,8 тис.

Курс біткоїна обвалився до $46 тисяч. Про це свідчать дані торгів.

Станом на 18:50 за київським часом курс найпопулярнішої криптовалюти опустився до $46,8 тисячі (мінус 9,39%).

Експерти нагадують, що до цього вартість біткоїна піднялася до $52 тисяч на тлі новин з Сальвадору. Перша в світі країна, яка визнала біткоїни як законний платіжний засіб, почала закуповувати криптовалюту. 6 вересня Сальвадор купив свої перші 400 біткоїнів, піднявши курс криптовалюти на 1,49% – до $ 52 680

На знак підтримки Сальвадора користувачі Twitter і Reddit почали скуповувати біткоїни. Вони влаштували акцію, в рамках якої пропонується витратити $30 на покупку невеликої частки біткоїна

Проблемою для республіки виявилася позиція Світового банку, який відмовився прияти біткоїни. Міжнародний валютний фонд (МВФ) зазначив, що зіткнувся з «макроекономічними, фінансовими і правовими проблемами» в зв'язку з переходом Сальвадора на біткоїни.

Зазначимо, що в понеділок курс криптовалюти наблизився до позначки в $52 000 вперше за кілька місяців.

Парламент Сальвадора узаконив біткоїн як платіжний засіб у червні цього року. Визнання біткоїна офіційною валютою ініціював президент країни Найіб Букеле. Також він доручив майнити криптовалюту за допомогою енергії вулканів.

До слова, український топчиновник не зміг підтвердити НАЗК володіння біткоїнами на 13 млн грн.

Нагадаємо, США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені.

Як відомо, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.