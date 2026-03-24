Зниження прайс-кепів може скоротити генерацію електроенергії у пікові години – Харченко

Зниження прайс-кепів може вивести генерацію з енергоринку – Харченко

Повернення до нижчих прайс-кепів на ринку електроенергії може призвести до скорочення генерації у критичні години та поглиблення дефіциту. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, чинний рівень прайс-кепів дозволяє утримувати в роботі генерацію, зокрема газову, яка є критично важливою у пікові періоди.

«Якби я приймав рішення, я би прайс-кепи відмінив. Звісно, продовжив би», – зазначив Харченко.

Він пояснив, що в умовах дефіциту високі прайс-кепи створюють економічну мотивацію для виробників залишатися в енергосистемі. Якщо ж обмеження знижуються адміністративно, частина генерації може просто вийти з ринку через нерентабельність.

«А от якщо прайс-кеп штучно адміністративно повернули назад, а ціна ринкова на газ досить висока, то тут вже питання: «Нащо я буду працювати чи в нуль, чи в мінус? Ну вибачте, до побачення. Я зупинюся», – підкреслив експерт.

За його словами, така ситуація означатиме не лише скорочення виробництва, а й посилення навантаження на енергосистему в години пікового споживання.

На цьому тлі Харченко виступає за збереження поточного рівня прайс-кепів як мінімально необхідної умови для стабільної роботи ринку в умовах дефіциту.

За його словами, зниження цінових обмежень у нинішніх умовах може мати зворотний ефект – замість стримування цін воно здатне скоротити пропозицію електроенергії та ускладнити балансування системи.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.