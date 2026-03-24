Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зниження прайс-кепів може скоротити генерацію електроенергії у пікові години – Харченко

glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
В умовах дефіциту високі прайс-кепи створюють економічну мотивацію для виробників залишатися в енергосистемі, пояснює Харченко
фото: depositphotos.com

Повернення до нижчих прайс-кепів на ринку електроенергії може призвести до скорочення генерації у критичні години та поглиблення дефіциту. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, чинний рівень прайс-кепів дозволяє утримувати в роботі генерацію, зокрема газову, яка є критично важливою у пікові періоди.

«Якби я приймав рішення, я би прайс-кепи відмінив. Звісно, продовжив би», – зазначив Харченко.

Він пояснив, що в умовах дефіциту високі прайс-кепи створюють економічну мотивацію для виробників залишатися в енергосистемі. Якщо ж обмеження знижуються адміністративно, частина генерації може просто вийти з ринку через нерентабельність.

«А от якщо прайс-кеп штучно адміністративно повернули назад, а ціна ринкова на газ досить висока, то тут вже питання: «Нащо я буду працювати чи в нуль, чи в мінус? Ну вибачте, до побачення. Я зупинюся», – підкреслив експерт.

За його словами, така ситуація означатиме не лише скорочення виробництва, а й посилення навантаження на енергосистему в години пікового споживання.

На цьому тлі Харченко виступає за збереження поточного рівня прайс-кепів як мінімально необхідної умови для стабільної роботи ринку в умовах дефіциту.

За його словами, зниження цінових обмежень у нинішніх умовах може мати зворотний ефект – замість стримування цін воно здатне скоротити пропозицію електроенергії та ускладнити балансування системи.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.

Читайте також:

Теги: обмеження енергетика тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварійні відключення світла 18 березня 2026 року: перелік регіонів
Аварійні відключення світла 18 березня 2026 року: перелік регіонів
18 березня, 11:42
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 17 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
16 березня, 19:11
210 критичних об’єктів отримають новий захист
Уряд готує захист критичних об’єктів у регіонах: скільки коштів спрямують
14 березня, 22:50
Ормузька протока є одним із найважливіших енергетичних маршрутів у світі
Іран почне стягувати з танкерів і суден у Перській затоці «плату за безпеку» – CNN
10 березня, 10:44
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
Унаслідок атак РФ є знеструмлення: у яких регіонах
9 березня, 10:29
Київщина: графіки відключення світла 5 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 5 березня 2026 року
5 березня, 07:40
Юлія Свириденко дала Кличку тиждень, щоб той правильно оформив усі документи
РНБО заслухала плани енергетичної стійкості регіонів: чому Київ отримав прочуханку
3 березня, 16:25
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
25 лютого, 12:18

Економіка

Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ
Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ
Списання вагонів за віком поглиблює кризу в перевезеннях – GMC Center
Списання вагонів за віком поглиблює кризу в перевезеннях – GMC Center
Відхід від ринкових принципів може ускладнити інтеграцію з енергоринком ЄС – експерт
Відхід від ринкових принципів може ускладнити інтеграцію з енергоринком ЄС – експерт
За 10 років в Україні може залишитись тільки один повноцінний гірськолижний курорт Буковель, – експерти
За 10 років в Україні може залишитись тільки один повноцінний гірськолижний курорт Буковель, – експерти
Скасування підвищених прайс-кепів з 1 квітня може вдарити по імпорту електроенергії – експерт
Скасування підвищених прайс-кепів з 1 квітня може вдарити по імпорту електроенергії – експерт

Новини

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua