Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ми виконаємо обіцянку». Лідери ЄС дали оптимістичний прогноз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Ми виконаємо обіцянку». Лідери ЄС дали оптимістичний прогноз
ЄС знайде спосіб передати Україні €90 млрд попри опір Угорщини
фото: EPA

Йдеться про €90 млрд для України: у ЄС заявили про пошук рішень попри блокаду Угорщини

Європейський Союз знайде способи виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі €90 млрд попри опір Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

«Ми виконаємо обіцянку так чи інакше», – сказала фон дер Ляєн журналістам після зустрічі лідерів ЄС, де не вдалося переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати кредит.

Голова Європейської ради Антоніо Кошта також різко відреагував на позицію Будапешта. «Угода є угодою, ми маємо дотримуватися свого слова. І ніхто не може шантажувати Європейську Раду», – заявив Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав дії Угорщини безпрецедентними. «Це серйозне порушення принципу лояльності держав-членів одна до одної, і це шкодить репутації Європейського Союзу», – сказав він.

За його словами, лідери ЄС доручили Європейській комісії знайти альтернативні механізми, які дозволять надати Україні фінансування навіть без згоди Угорщини.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

До слова, рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Блокування угоди в останній момент стало несподіванкою для партнерів, оскільки ще у грудні Орбан погодився на фінансування за умови, що Угорщина не буде зобов’язана брати у ньому участь.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Україна кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому тепер європейці не поспішають допомагати США
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
16 березня, 12:27
Черговий вкид РФ про передачу Україні боєголовок є частиною масштабної дезінформаційної кампанії
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку
24 лютого, 10:00
Сі Цзіньпін заявив про необхідність однакової участі всіх сторін у мирних переговорах
Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні переговори в Україні
26 лютого, 09:44
Newsmax відкрив редакцію з 40 працівниками в Києві
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
27 лютого, 21:32
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова перед їхніми переговорами в Москві
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
28 лютого, 18:15
Система ППО Patiot
ЄС гарантує Україні стабільну підтримку на тлі іранської кризи
3 березня, 19:29
Україна сподівається на позитивне рішення Євроради
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
5 березня, 18:49
Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів»
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters
7 березня, 14:50
Мобільна лабораторія відбирає проби води кожні шість годин, щоб постійно контролювати її якість
Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
14 березня, 08:02

Політика

«Як 6-річна дитина». ЄС висловився про Орбана: деталі
«Як 6-річна дитина». ЄС висловився про Орбана: деталі
ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі
ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі
«Ми виконаємо обіцянку». Лідери ЄС дали оптимістичний прогноз
«Ми виконаємо обіцянку». Лідери ЄС дали оптимістичний прогноз
Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву
Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
Світ залишиться без ракет ППО? Глава Rheinmetall озвучив тривожний прогноз
Світ залишиться без ракет ППО? Глава Rheinmetall озвучив тривожний прогноз

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua