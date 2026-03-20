«Ми виконаємо обіцянку». Лідери ЄС дали оптимістичний прогноз

Йдеться про €90 млрд для України: у ЄС заявили про пошук рішень попри блокаду Угорщини

Європейський Союз знайде способи виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі €90 млрд попри опір Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

«Ми виконаємо обіцянку так чи інакше», – сказала фон дер Ляєн журналістам після зустрічі лідерів ЄС, де не вдалося переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати кредит.

Голова Європейської ради Антоніо Кошта також різко відреагував на позицію Будапешта. «Угода є угодою, ми маємо дотримуватися свого слова. І ніхто не може шантажувати Європейську Раду», – заявив Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав дії Угорщини безпрецедентними. «Це серйозне порушення принципу лояльності держав-членів одна до одної, і це шкодить репутації Європейського Союзу», – сказав він.

За його словами, лідери ЄС доручили Європейській комісії знайти альтернативні механізми, які дозволять надати Україні фінансування навіть без згоди Угорщини.

До слова, рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Блокування угоди в останній момент стало несподіванкою для партнерів, оскільки ще у грудні Орбан погодився на фінансування за умови, що Угорщина не буде зобов’язана брати у ньому участь.