Після завершення дії підвищених прайс-кепів імпорт електроенергії може скоротитися – експерт

glavcom.ua
Завершення дії підвищених прайс-кепів створює ризики для імпорту – експерт

Підвищення граничних цін було необхідним кроком, щоб зробити імпорт економічно можливим у тих умовах, коли електроенергія з Європи була дорожчою за дозволений рівень на українському ринку. Про це заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук та експерт Українського інституту майбутнього.

«Було збільшено максимальну дозволену ціну, щоб забезпечити можливість імпортувати додаткові обсяги електроенергії, яка була дорожчою і не могла потрапляти на український ринок раніше», – пояснив Прокіп.

Водночас він звернув увагу, що рішення мало тимчасовий характер і супроводжувалося дискусіями на ринку – зокрема щодо впливу на доходи окремих компаній та ролі Регулятора.

За оцінкою експерта, після завершення дії підвищених прайс-кепів наприкінці березня ситуація залежатиме від балансу попиту та пропозиції. У короткостроковій перспективі значного дефіциту може не бути, однак у літній період ризики зростуть через ремонти атомних блоків і підвищене споживання.

У таких умовах потреба в імпорті може знову посилитися, а разом із нею – і питання адекватності прайс-кепів, особливо якщо ціни на європейських ринках зростатимуть.

Прокіп також наголосив, що чинна модель цінових обмежень не відповідає європейським правилам функціонування ринку електроенергії, до яких прагне Україна.

Нагадаємо, у січні 2026 року НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку. Відповідно до чинного рішення, дія підвищених граничних цін завершується 31 березня.

