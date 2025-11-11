Головна Гроші Економіка
Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці – ЗМІ
Експерти вважають, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в нинішніх умовах є кроком у хибному напрямі
Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості недоречне в умовах кризи в економіці – ЗМІ

Підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів може суттєво погіршити стан української економіки. Експерти наголошують, що замість заходів зі зменшення вартості енергоресурсів держава продовжує підвищувати тарифи, що знижує конкурентоспроможність українських підприємств. Про це йдеться в аналітиці GMK Center. 

«Український енергетичний і газовидобувний сектори працюють у надзвичайно складних умовах через постійні ракетно-дронові атаки. За оцінками Нацбанку, дефіцит електроенергії у IV кварталі 2025 року може становити 4-6%, а в середньому за 2026 рік – близько 3%. Це вже вплинуло на прогноз зростання ВВП, який НБУ знизив до 1,9% у 2025 році та 2% у 2026-му», – вказує видання.

Експерти вважають, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в нинішніх умовах є кроком у хибному напрямі. Адже в умовах постійних атак та зростання собівартості виробництва держава має зосередитися на підтримці бізнесу, а не на додатковому фіскальному тиску, вказують аналітики Центру.

«Для порівняння, Єврокомісія у жовтні 2025 року презентувала пакет заходів для зниження цін на електроенергію та підтримки промислових споживачів. Україна поки що не має подібної стратегії», – підкреслює видання.

Як відомо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф НЕК Укренерго на передачу електроенергії у 2026 році в розмірі 786,74 грн/МВт·год (без ПДВ), що на 14,6% вище чинного тарифу. Окрім того, НКРЕКП планує збільшити тариф на диспетчеризацію на 11,3%, до 110,15 грн/МВт·год.

В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.

