Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідувальними даними
фото: АР

Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідувальними даними з розвідувальними службами США, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Боротьба з наркотиками має бути підпорядкована правам людини народів Карибського басейну», – зазначив Петро.

До слова, Лондон більше не ділиться з Вашингтоном інформацією про судна в Карибському басейні, підозрювані у перевезенні наркотиків. Британія стверджує, що удари США по цих суднах є незаконними і не хоче бути співучасником. 

 Нагадаємо, що США провели першу військову операцію у Тихому океані, відколи Трамп оголосив про масштабну боротьбу з наркоторгівлею. У східній частині Тихого океану американські військові знищили судно, яке може бути причетне до незаконного перевезення наркотиків.

Це перший відомий випадок атак у Тихому океані в межах нової антинаркотичної кампанії уряду Дональда Трампа, який раніше вже провів щонайменше сім подібних операцій у Карибському басейні.

Читайте також:

