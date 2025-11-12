Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США

Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідувальними даними з розвідувальними службами США, доки Вашингтон не припинить напади на човни в Карибському басейні. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Боротьба з наркотиками має бути підпорядкована правам людини народів Карибського басейну», – зазначив Петро.

До слова, Лондон більше не ділиться з Вашингтоном інформацією про судна в Карибському басейні, підозрювані у перевезенні наркотиків. Британія стверджує, що удари США по цих суднах є незаконними і не хоче бути співучасником.

Нагадаємо, що США провели першу військову операцію у Тихому океані, відколи Трамп оголосив про масштабну боротьбу з наркоторгівлею. У східній частині Тихого океану американські військові знищили судно, яке може бути причетне до незаконного перевезення наркотиків.

Це перший відомий випадок атак у Тихому океані в межах нової антинаркотичної кампанії уряду Дональда Трампа, який раніше вже провів щонайменше сім подібних операцій у Карибському басейні.