Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці

Нові члени наглядових рад енергетичних компаній мають бути обрані вже до кінця грудня

Сьогодні, 3 грудня, Кабмін ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Уряд ініціював невідкладно припинити повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, серед яких:

ТОВ «Оператор ГТС України»; ПАТ «Центренерго»; АТ «Українські розподільні мережі»; АТ «Енергетична компанія України»; АТ «Оператор ринку»; АТ «Українські енергетичні машини».

Також Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня.

«Уряд доручив Міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору. Очікую регулярних звітів. Перезавантаження наглядових рад – важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері.

Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу.